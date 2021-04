Rutte blijft: deze drie redenen houden de premier in het Torentje

VIDEO Met de billen bloot: mislukte verkenning geeft uniek inkijkje in formatie

1 april Het antwoord op de vraag of iemand Pieter Omtzigt wilde kaltstellen in de formatie (en zo ja, wie) kwam er gisteren niet. Wel leverde de chaos over de mislukte verkenning een uniek inkijkje in de anders zo gesloten formatie op. Dat kan het wantrouwen tussen partijen verder vergroten.