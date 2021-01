Rutte doet klemmend beroep op Kamer: Blokkeer avondklok niet, die luxe hebben we nu niet

VIDEOEen avondklok tegen het coronavirus krijgt vooralsnog niet genoeg steun in de Tweede Kamer, tot chagrijn van premier Rutte. Die doet met de beelden van overvolle Londense ziekenhuizen op het netvlies een klemmend beroep op de critici: houd alle opties open. ‘In het VK is het verschrikkelijk'.

,,Gooi nou geen instrumenten weg, die luxe hebben we nu niet”, zei Rutte vanmiddag tijdens het coronadebat na kritische inbreng van diverse Kamerfracties over de avondklok. ,,Er wordt gevraagd om alternatieven. Dan moet je misschien zeggen: blijf thuis, niemand meer op bezoek. Dat is ook geen vrolijk alternatief”, zei de premier die sprak over ‘verschrikkelijke’ toestanden in het Verenigd Koninkrijk, waar ziekenhuizen overlopen met patiënten en ‘ambulances soms als IC's fungeren'. ,,Laten we nu geen taboes opleggen, die luxe hebben we niet.”

De premier wil eerst de OMT-modellen afwachten voordat kabinet en Kamer er een uitspraak over doen. In Nederland zijn officieel nog geen honderd gevallen van de nieuwe virusmutant aangetroffen, maar onderzoek moet uitwijzen of de variant verder verspreid is.

De avondklok heeft in de Tweede Kamer weinig fans. Behalve veel oppositiepartijen is ook coalitiepartij D66 tegen. ,,Kijk naar alternatieven”, zei fractieleider Rob Jetten. ,,Pak die brandhaard rond de vluchten uit het Verenigd Koninkrijk aan, test alle inzittenden aan boord. Wij zeggen: die avondklok, begin er nu niet aan.” Mensen moeten gewoon een ommetje kunnen maken na achten 's avonds, vinden partijen. Al eerder blokkeerde het parlement in meerderheid de optie van een landelijk straatverbod in de avond en nacht. Maar toen was de Britse variant nog niet in beeld.

Zorgen over nieuwe import van de virusvariant uit Engeland leven breed. Ook het CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) hameren op betere controle van reizigers. Nog altijd landen er vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland. ,,Op één dag landen er zes uit Londen, acht uit andere Engelse steden, acht uit Schotland”, somde Esther Ouwehand (PvdD) op.

Deze reizigers moeten een negatieve PCR-testuitslag laten zien van maximaal 72 uur oud. Daarbovenop eist het ministerie straks ook nog een negatieve sneltest, als actuele stok achter de deur. Die verplichting moet snel ingaan en zal ook gelden voor vrachtwagenchauffeurs en voor reizigers op ferry’s. Volgens Rutte vormen inkomende reizigers echter niet ‘het grote lek’. ,,Je komt er niet met de bestaande lockdown, het is gewoon niet genoeg.”

Het debat volgde op een alarmerende bijpraatsessie door ziekenhuisbaas Ernst Kuipers en RIVM-topman Jaap van Dissel vanochtend. Zij zien een voorzichtige positieve trend bij het aantal infecties en ziekenhuisopnames, maar vrezen voor de Britse variant die al bijna honderd keer is aangetroffen in Nederland. Mede daarom zijn extra maatregelen dus in voorbereiding.

Meer ingrepen

De controversiële avondklok is daarbij een van de opties die het kabinet nog laat doorrekenen door het OMT. De virologen en epidemiologen moeten komende week beoordelen welke acties nodig en nuttig zijn, en wat ze opleveren bij de beperking van het aantal nieuwe infecties. Volgens een eerdere Catshuis-notitie zou het verbod om de straat op te gaan om 20 uur 's avonds in kunnen gaan.

D66 en een flink deel van de oppositie zijn echter kritisch. PVV-leider Geert Wilders zei: ,,Het is niet proportioneel. Het RIVM zegt dat het iets kan betekenen in het urgentiegevoel, maar doe het niet.” Andere coalitiepartijen noemen de ingreep wel ‘logisch’ (VVD) en ‘heel goed verdedigbaar’ (CDA).

