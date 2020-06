Rutte: Doorpraten om gif van racisme te bestrijden, ook met Kick Out Zwarte Piet

Volgens Gideon Everduin, een van de aanwezigen, was er kort ruimte voor emotie en ging het gesprek daarna ‘de diepte’ in. ,,Ik heb tegen de premier gezegd dat het tijd is voor leiderschap en dat er een groot verschil is tussen racisme en discriminatie.’’



Everduin stelt dat het gesprek in het midden even op een ‘piekpunt’ belandde. ,,De premier dacht dat racisme iets is wat afspeelde in ons hoofd, en toen moest ik hem duidelijk maken dat het iets is dat in het systeem zit, en dat mis-educatie het allerbelangrijkste is.’’



Volgens Everduin kwam het gesprek ‘zeker binnen’ bij de premier, maar gaat het nu vooral om de lange termijn en het ‘traject dat we nu moeten doorlopen’.