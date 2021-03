Rutte duwt Wilders naar zijlijn en pareert kritiek Hoekstra amicaal: 'Dat is lef hebben, Wopke’

De één-op-één-confrontaties in de hal van de Tweede Kamer waren scherp, maar ook weinig opzienbarend. Het debat tussen VVD-lijsttrekker Mark Rutte en Wilders was alweer hun derde kwartiertje politieke relatietherapie op nationale televisie binnen één week. En verrassing: de ex-partners (2010-2012) komen niet snel weer bij elkaar. Wilders viel de premier opnieuw aan over de toeslagenfraude: ,,U heeft Nederland in tien jaar tijd alleen maar slechter gemaakt. U heeft het land de vernieling in geholpen. U heeft de rechtsstaat met voeten getreden. Waarom treedt u niet af?” Waarop Rutte benadrukte dat Wilders alleen maar roept, en geen oplossingen biedt: ,,Dat is precies het verschil tussen ons. In alles schreeuwt u: ik wil niet meedoen. U gaat niets voor uw kiezers doen.”



Spannender was de discussie tussen Rutte met Wopke Hoekstra (CDA). Hoekstra herhaalde de drie punten die hij de VVD al weken voor de voeten werpt: ,,U wil niks doen aan flexbanen, het leenstelsel laat u intact, uw programma laat de ongelijkheid toenemen.” Rutte reageerde amicaal – ‘dat is lef hebben, Wopke’ – en deed wat hij eerder deed: beklemtonen dat het CDA toch echt jarenlang mee regeerde, aan het eind prikte de premier zijn coalitiegenoot nog maar eens met de WW-kwestie. ,,U wil middenin de crisis de WW-duur bekorten. Hoe kun je nou zo het land besturen?” Hoekstra: ,,U moet wel het hele verhaal vertellen, uw VVD heeft zich met hand en tand verzet tegen het afbouwen van flexwerk.”