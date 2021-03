Rutte: Eerst formeren met JA21, dan ChristenUnie, dan pas met links

Rutte ging gisteren langs bij verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Hij heeft aangegeven dat hij een coalitie wil vormen ‘die tenminste een meerderheid heeft in de Tweede Kamer en die bij voorkeur zoveel mogelijk zicht heeft op een meerderheid in de Eerste Kamer’. De VVD-leider heeft de voorkeur voor een vierpartijencoalitie, zo schrijft hij aan de verkenners in een brief die in handen is van deze site.