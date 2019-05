Rutte: geen extra belastinggeld naar organisatie Songfestival

,,Ik denk niet dat het een populaire gedachte is’’, zo reageerde Rutte bij WNL op Zondag op de vraag of het kabinet bijspringt nu Duncan Laurence vannacht het Songfestival in Tel Aviv won. De organisatie van het Eurovisie-feestje kost zo’n 30 miljoen euro. De premier stelde dat Zweden er in 2016 in slaagde het evenement voor 15 miljoen te organiseren. ,,Dan kan het uit de budgetten’’, concludeerde Rutte monter.



Hij zei ‘eerst te willen kijken hoe het loopt’. ,,Om er nou meteen belastinggeld in te steken…’’ Rutte zei wel de eerste sms’jes al te hebben gehad van steden of locaties die het Songfestival wel naar zich toe willen trekken. ,,Meteen vannacht al!’’



Eigenlijk wilde de premier op tijd gaan slapen, omdat hij zondagochtend weer vroeg op moest voor WNL op Zondag. ,,Maar dan begint die puntentelling en is het zo spannend. Het is waanzinnig dat Nederland gewonnen heeft.’’ Rutte sprak Duncan Laurence vannacht al even om hem te feliciteren. ,,Maar dat was minder dan een minuut hoor.’’