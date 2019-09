Rutte geïrriteerd over ‘seksistische’ sneer PVV’er: ‘Wat een verkeerde opmerking, bluh’

We zien de premier niet vaak geirriteerd, maar vanmiddag tijdens een debat over Europese topbenoemingen kon Rutte zich niet inhouden. Toen het tijdens het debat ging over de benoeming van de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie, die daarmee de Luxemburger Jean-Claude Juncker opvolgt als hoofd van het dagelijks EU-bestuur.



Rutte had het over de ervaringen die voormalig minister van Defensie Jeanine Hennis en de huidige minister Ank Bijleveld hadden met Van der Leyen, en dat zij onder de indruk van haar werk waren. Daar had De Roon, die stelt dat Von der Leyen de Duitse krijgsmacht ‘buitengewoon slecht’ heeft achtergelaten, weinig mee op. ,,Dat dat dameskransje van ministers het goed met elkaar kan vinden geloof ik wel’’, begon hij zijn reactie, waarop hij direct werd onderbroken door Rutte: ,,Wat een niveau..’’



Rutte: ‘Ik ben nooit zo gevoelig op mannen- en vrouwenissues, en ik ben echt niet de eerste die roept dat iets seksistisch is, maar dit vind ik zo'n verkeerde opmerking. Ik ben er zo trots op dat ook die post van minister van Defensie overal ter wereld door vrouwen wordt ingevuld, en dat als meisjes geboren worden ze kanselier van Duitsland kunnen worden, of voorzitter van de Tweede Kamer. Wat een verkeerde opmerking zeg, bluh.’’ De Roon hoorde het stilzwijgend aan vanaf zijn stoel, waarna het debat verder ging.