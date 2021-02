Rutte: Groep critici coronabeleid ‘te lang niet gezien’ door kabinet

Dat zei Rutte vanmiddag in de radioshow van zijn vriend Jort Kelder, Dr. Kelder en Co, op NPO Radio 1. Uiteindelijk, vertelde de premier, ging het kabinet ‘eigenlijk pas in mei’ met hen in gesprek. ,,Dat gesprek hebben wij te lang uitgesteld.” Hij maakte wel een duidelijk onderscheid tussen de groep critici die ‘überhaupt’ het bestaan of de ernst van het virus ontkennen. ,,Dat mag, we zijn een vrij land, maar daar kan ik niet veel mee.”