Rutte: grootste fout was samenwerken met PVV

Minister Kaag stuurt aan op meldpunt voor wangedrag hulpverleners

16 februari In crisisgebieden moeten meldpunten komen waar slachtoffers wangedrag van hulpverleners kunnen melden. Dat wil minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking. De hulpsector is in opspraak geraakt door enkele misstanden uit het verleden.