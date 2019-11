Rutte heeft spijt van ‘telefoon-incident’: ‘Dat was niet zo handig’

Het schoot PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand tijdens het stikstofdebat in het verkeerde keelgat: Mark Rutte die tijdens haar inbreng druk in de weer was met zijn telefoon. ,,Het is een heel slecht signaal’’, zei een geërgerde Ouwehand. ,,Zou de premier misschien even kunnen opletten en stoppen met kijken op zijn mobieltje?’’ Zonder op te kijken van zijn telefoon zei Rutte: ,,Ik hoor alles.’’