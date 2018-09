Rutte heerst, oppositie krijgt niets gedaan

Rutte stelde zich daarnaast ronduit kritisch op over het plan van partijgenoot Klaas Dijkhoff om criminaliteit in probleemwijken dubbel te straffen. Dijkhoff zag het als maatregel van een breder voorstel om de ‘mislukte integratie’ in achterstandswijken aan te pakken. Hij wil bijvoorbeeld ook dat kinderen in die buurten verplicht naar de opvang gaan, zodat zij niet met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Daarnaast wil Dijkhoff dat er verplichte lessen komen over 'democratische waarden en tradities’. Wie niet meewerkt, kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering.