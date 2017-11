Rutte hekelt gedrag van 'klootzakken' in Venlose wijk Blerick

Mocht er extra politie-inzet nodig zijn, dan komt die er. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanmorgen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Blerick. Hij heeft een gesprek gehad met korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie waarbij hem is verzekerd dat extra politie-inzet mogelijk is. De minister noemde het belagen van media en politie ,,uiterst kwalijk''. ,,Dit kan absoluut niet.''



De buurtbewoners gingen de straat op omdat Blerick de laatste maanden bij herhaling geteisterd wordt door schietpartijen. Burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo wil dat de politie gaat onderzoeken of er een verband bestaat met de schietpartij vandaag en enkele eerdere schietpartijen in Blerick. De eerdere hadden volgens hem allemaal met drugs te maken. Of dat ook voor de dodelijke schietpartij van woensdag geldt is nog niet bekend.