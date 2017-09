Rutte houdt vertrouwen in Hennis na spijkerhard rapport Mali

Op de vraag of Hennis kan aanblijven als minister van Defensie antwoordt Rutte resoluut: ,,Ja, dat vind ik zeker." Meer wilde de demissionair premier niet over de kwestie kwijt. Minister Hennis zei eerder vandaag zich verantwoordelijk te voelen, maar wil niet aftreden omdat het geen oplossing voor de problemen zou bieden. Ze treedt naar eigen zeggen liever op om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer kan gebeuren.



Bij het ongeval met de mortier vorig jaar kwamen de militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven. Een derde raakte zwaargewond. Zowel de veiligheid van de granaten als de medische verzorging was niet op orde, blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad, die verder concludeert dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de militairen in Mali.