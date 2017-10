Rutte III moet haast maken met alle plannen

De volgende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart 2021, vier jaar na de laatste stembusgang. Mocht het kabinet Rutte III zijn regeerperiode helemaal afmaken, dan zal de premier op de dinsdag daarvoor het ontslag van de ministers en staatssecretarissen aanbieden aan de Koning; na ongeveer 41 maanden.

Waarom heeft het kabinet Rutte III niet de volledige vier jaar tot zijn beschikking? De lange formatie heeft tijd afgesnoept van de regeerperiode die beoogd premier Mark Rutte en zijn ploeg wacht. Daarnaast pakten de vervroegde verkiezingen en snelle formatie na de val van Rutte I in 2012 gunstig uit voor de toenmalige opvolgers (Rutte II).

Die rekensom zit als volgt in elkaar: op 12 september 2012 waren er verkiezingen. Normaal gesproken na vier jaar weer, maar Kamerverkiezingen vinden in principe in maart plaats; dus werd woensdag 15 maart 2017 geprikt door de Kiesraad. Rutte II werd op 5 november 2012 beëdigd, zat de rit uit en eindigde bijna 53 maanden later.

Spoorboekje

Inmiddels is wel duidelijk dat het kabinet Rutte III er gaat komen. Naar verwachting wordt morgen het conceptregeerakkoord gepresenteerd, waarna de Tweede Kamer in dezelfde week met de eigen informateur – Gerrit Zalm – spreekt over de uitkomst van de formatie. Vervolgens wordt de informateur bedankt en een formateur benoemd.

Het is gebruikelijk dat de toekomstige minister-president, in dit geval Mark Rutte, de taak van formateur op zich neemt. Hij start een serie gesprekken met mensen die door de coalitiepartijen zijn genomineerd voor een post als minister of staatssecretaris. Na enkele weken, eind deze maand of begin volgende maand, is het kabinet totaal rond.

Op de dag van beëdiging door de Koning en de befaamde bordesscene komen de kandidaat-ministers voor het eerst bij elkaar in het ‘constituerend beraad’, zonder staatssecretarissen. Daarin verklaren de toekomstig bewindspersonen het eens te zijn met het regeerakkoord en leggen zij de taakverdeling op de departementen definitief vast.

Verklaring

Op de ministeries volgt later in de middag het protocol van overdracht: de nieuwe bewindslieden krijgen de dossiers overhandigd. Tijdens de eerste wekelijkse ministerraad op vrijdag wordt een regeringsverklaring opgesteld met daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord. De minister-president spreekt deze verklaring uit in de Tweede Kamer.