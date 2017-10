Rutte III legt laatste hand aan akkoord

Ondertussen vestigt deze formatie een record als de langste ooit. Het record was sinds 1977 in handen van het kabinet-Van Agt I met 208 dagen. Vandaag wordt het record geëvenaard, dinsdag gebroken. Naar verwachting begint het kabinet-Rutte III in de week van 23 oktober.

D66-leider Alexander Pechtold zei vanochtend bij binnenkomst in de Stadhouderskamer van het Binnenhof op de vraag of het regeerakkoord erg dik wordt: ,,Dat zou best mee kunnen vallen." Over de kritiek van PvdA-leider Lodewijk Asscher op het nieuwe kabinet haalde Pechtold zijn schouders op. Het door Asscher bedachte motto 'Ieder voor zich en God voor ons allen' noemde hij geen sterke tekst. ,,Ik heb betere gehoord.''