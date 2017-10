Rutte III opent meer ambassades en consulaten

De Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland wordt ook versterkt. Zo komt er een Loket Buitenland waar Nederlanders in het buitenland 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht kunnen. Daarmee moet Nederland ‘koploper in consulaire dienstverlening’ worden. Het speciale loket moet de binding van landgenoten in den vreemde met Nederland ook sterker maken.