Rutte III presenteert dinsdag regeerakkoord

Naar verwachting is de ChristenUnie daarmee het eerst klaar, omdat de hele vijfkoppige fractie het formatieteam is en alle stukken al kent. Dinsdag is de presentatie: veel hangt af van de toon die de vier partijen zetten. Vermoedelijk is die presentatie in de zaal van de oude Tweede Kamer. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de oppositie woensdag de gelegenheid om het document te lezen. In dat geval debatteren de fracties donderdag met informateur Zalm.