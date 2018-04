Rutte: Ik wekte onbedoeld verkeerde indruk over memo's

Rutte verwees in zijn beantwoording naar het debat over de regeringsverklaring in november vorig jaar. ,,Ik heb daar gezegd dat ik geen herinnering heb aan dergelijke memo's. Daarmee heb ik onbedoeld de indruk gewekt dat er helemaal geen stukken zouden bestaan. Die blijken er wel te zijn." Hij blijft wel bij zijn eerdere verklaring. ,,Ik heb er geen herinnering aan. Dat is nog steeds de situatie. Ik kan die herinnering niet achteraf ineens toch hebben. Dat er toch stukken zijn, wist ik niet tot afgelopen vrijdag", verwijst hij naar de onthulling van Trouw dat er tijdens de kabinetsformatie wel degelijk documenten zijn opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting, waarmee 1,4 miljard euro gemoeid is. Sterker, de stukken zouden zijn opgesteld op verzoek van de onderhandelende partijleiders.

'P athologische niet-weter'

Rutte reageerde vanmiddag op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher, die de vraag opwierp of de premier een 'pathologische niet-weter' is. ,,De Teevendeal, Zijlstra's trip naar Rusland, en nu de dividendbelasting. Hoewel de premier een controlfreak is, vergeet hij ineens alles zodra een dossier lastig wordt. Dit is een patroon, dit is structureel."



,,Ik zeg naar eer en geweten: ik had het kunnen weten, maar ik wist het niet", aldus Rutte, die herhaalt dat de stukken vanavond alsnog openbaar worden gemaakt. ,,Als er een debat komt over de kwestie, ben ik uiteraard beschikbaar." De bewindsman benadrukt dat de keuze om de stukken alsnog openbaar te maken van hem komt, maar dat er uiteraard overleg over is gevoerd binnen de coalitie.