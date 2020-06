Rutte in gesprek met betogers racisme

Het gesprek is naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties die de afgelopen weken zijn gehouden op verschillende plekken in de wereld. Ook in Nederland waren betogingen waar vele duizenden mensen op afkwamen.



Met wie Rutte zal spreken zegt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) niet concreet. Volgens de zegsvrouw gaat het ook om ‘mensen die zich al in het publieke debat hebben gemengd’. Of het om rapper Akwasi gaat wil een woordvoerster niet zeggen. Hij was een van de vooraanstaande sprekers tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam op tweede pinksterdag.



De vraag die volgens de RVD centraal zal staan, is hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier gevoerd kan worden en wat hiervoor nodig is.