Rutte in toespraak Oekraïens parlement: ‘Oekraïne kan rekenen op onwrikbare steun’

met videoPremier Mark Rutte heeft vanmorgen op verzoek van Oekraïense president Zelenski via een liveverbinding het Oekraïense parlement in Kiev toegesproken. Dat deed hij in het geheim in verband met de veiligheid van zijn Oekraïense collega's.

,,Vanuit Nederland wil ik een simpele boodschap overbrengen. Dat mijn land jullie steunt”, zo opende de premier zijn toespraak. ,,De bevolking van Oekraïne kan rekenen op onwrikbare steun vanuit Nederland. En we doen ons uiterste best om de duizenden die toevlucht zoeken in ons land te voorzien van alles wat ze nodig hebben totdat ze veilig naar hun huizen en families kunnen terugkeren.”



Ook haalde hij Bevrijdingsdag aan, waarbij Rutte zegt extra stil te hebben gestaan bij Oekraïne. ,,De vlammen van de vrijheidsvuren waren blauw en geel. Net als onze harten. Net als onze gedachten.’’

Rutte sprak daarna over zijn werkbezoek aan Kiev een aantal weken voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. ,,Kiev is een stad met een lange en rijke geschiedenis. Ik herinner me maar al te goed hoe het voelde als een stilte voor de storm die dag.” Hij prees het Oekraïense volk voor hun vastberadenheid en ‘de bereidheid om vrijheid en democratie te beschermen’.

Quote De militaire macht van Rusland is gigantisch, wat de geest van het Oekraïense leger en de moed van het Oekraïense volk des te meer bewonde­rens­waar­dig maakt Mark Rutte

De premier noemt de strijd tussen Rusland en Oekraïne ‘als David tegen Goliath’. Het Bijbelse verhaal van een kind die de strijd wint van een reus past bij het conflict, vertelde Rutte. ,,De militaire macht van Rusland is gigantisch, wat de geest van het Oekraïense leger en de moed van het Oekraïense volk des te meer bewonderenswaardig maakt.”

Sancties

Poetin hoopte dat hij Oekraïne kon isoleren van de rest van de wereld, maar dat heeft hij verkeerd gedacht, zei Rutte. ,,De democratische machten in het Westen zijn nog nooit zo verenigd geweest, en met een goede reden. Deze oorlog gaat om de toekomst van onze democratie en de internationale rechtsorde.”

Rutte noemde de collectieve sancties vanuit het Westen ‘ongekend’, maar hij hoopt op meer. Hij pleit ervoor om zo snel mogelijk ‘de volgende stap te zetten en het kopen van Russische olie stop te zetten’. ,, Ik wil duidelijk maken dat Nederland er klaar voor is deze stap met onze partners en bondgenoten te nemen.” Ook moeten de sancties blijven totdat de Oekraïense soevereiniteit weer is hersteld, aldus de premier.

Quote Voor rechtvaar­dig­heid om te overwinnen is het belangrijk dat de feiten zo snel mogelijk boven tafel komen Mark Rutte

Ook de militaire steun wil de premier aanhouden. ,,Samen met onze vrienden en bondgenoten zullen we vaker steun geven als verdere militaire goederen nodig zijn in een nieuwe fase van de oorlog. Opnieuw: we zullen jullie steunen bij iedere stap.”

MH17

In zijn speech zegde Rutte ook toe om namens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een team forensische experts naar Oekraïne te sturen ,,‘Iedere stap’ houdt ook in dat we na de oorlog helpen om te herstellen”, vervolgde Rutte. ,,Voor rechtvaardigheid om te overwinnen is het belangrijk dat de feiten zo snel mogelijk boven tafel komen.”

Volgens de premier weet Nederland hoe het is om te ervaren dat internationale gerechtigheid lang op zich laat wachten. ,,We doen er al acht jaar over om de Russen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH17 bij Donetsk terecht te stellen. Stap voor stap komen we steeds dichterbij.”

,,We zijn Oekraïne dankbaar voor hun steun in dit gevecht voor rechtvaardigheid”, vervolgde hij. ,,En nu beloof ik dit: Nederland zal net zo hard werken wanneer het neerkomt op de verschrikkelijke daden die Rusland jullie land en bevolking heeft aangedaan.”

Europese Familie

Rutte sloot af door te zeggen dat Oekraïne ‘een gewaardeerd lid is van de Europese familie’. ,,Sinds 2017 heeft het land een formele overeenkomst met de Europese Unie. Voor mij is het nu duidelijk dat deze familieband dichter groeit met de dag.” Hij hoopt dat de EU en Oekraïne nog veel kunnen samenwerken in het conflict.

Hij eindigde door een deel van het Oekraïense volkslied te citeren, waarna hij zei: ,,Vrienden, ik geloof het met heel mijn hart. Dat democratie zal overwinnen. Dat vrijheid zal overwinnen. Dat Oekraïne zal overwinnen. Bedankt voor het luisteren, en weet dat we jullie met iedere stap zullen steunen. Slave Ukraini.”

Quote Vrienden, ik geloof met heel mijn hart dat democratie zal overwinnen Mark Rutte

Toespraken

Rutte is niet de eerste Europese leider die het Oekraïense parlement toespreekt. Premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk sprak vorige week nog zijn steun uit aan Kiev. Hij prees het Oekraïense leger voor de slagkracht tegen Rusland: ,,Jullie hebben ze weggevochten uit Kiev. Jullie hebben de mythe van Poetins onoverwinnelijkheid doen ontploffen.” Ook Johnson kwam niet met lege handen. Aan het eind van zijn speech beloofde hij nog eens 300 miljoen pond (350 miljoen euro) aan militaire uitrusting te sturen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak op 31 maart zelf ook de Tweede Kamer toe via een liveverbinding. Hij verzocht hierbij Nederland onder andere om te stoppen met Russische energie als gas en olie, en hoopte op nog mee Russische sancties. Ook haalde hij meermaals de Nederlandse geschiedenis erbij en passeerde vliegtuigramp MH17 de revue. Na zijn speech ontving Zelenski een staande ovatie van de aanwezige Kamerleden. Voorzitter Vera Bergkamp sprak aan Zelenski steun en medeleven met het Oekraïense volk uit. ,,Op momenten zoals deze is er geen afstand tussen Kiev en Den Haag, geen afstand tussen u en ons.”

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte spreekt het Oekraiense parlement toe via een videoverbinding. De premier doet dat op verzoek van president Volodimir Zelenski. © ANP