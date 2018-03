Rutte is té risicomijdend geworden

De keuze van Stef Blok voor het ministerschap op Buitenlandse Zaken zegt alles over Mark Rutte. Aan Stef Blok zal dit kabinet zich niet snel een buil vallen. Hij heeft zich in het verleden bewezen als degelijk bestuurder. Blok is doelgericht, wars van poeha en zal nooit in het zonlicht van anderen gaan staan. Een begrijpelijke keus dus voor een partij die de nodige butsen heeft opgelopen de afgelopen jaren door politici die in de problemen kwamen.



Toch is er iets wat opvalt. De VVD is de grootste bestuurderspartij van dit moment, met leden die in allerlei vertegenwoordigende organen, besturen en ambtelijke topfuncties vertegenwoordigd zijn. Rutte zou dus – er voor het gemak van uitgaande dat dat mensen zijn die ook echt wat kunnen - moeten kunnen putten uit heel veel potentieel geschikte kandidaten wanneer hij zijn ministersploeg samenstelt. Maar in alledrie zijn kabinetten kiest hij telkens uit een beperkte groep vertrouwelingen waar hij in het verleden al goed mee heeft samengewerkt. Ook nu weer met Blok; een man die vier maanden geleden nog zei dat het tijd was om iets buiten de politiek te gaan doen. Het is prima te verdedigen dat een partijleider graag op zeker speelt, maar Rutte slaat er wel heel erg in door.



Onder Ruttes leiding is alles in de VVD strak georganiseerd. Nadat de partij in de oppositie intern verscheurd werd door de richtingenstrijd tussen Rutte en zijn rivale Rita Verdonk, staat alles in het teken van schadebeperking. De fractie in de Tweede Kamer is onder zijn leiding na elke verkiezing weer een beetje kleurlozer geworden. Veel vernieuwende ideeën over de problemen waar Nederland mee kampt zijn er niet meer te horen uit het liberale kamp. Inmiddels zou Rutte toch moeten weten dat zijn risicomijdende manier van leiding geven geen garantie is op succes. Maar liefst zes bewindslieden van VVD-huize zag hij de afgelopen jaren sneuvelen.