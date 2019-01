Rutte: Kamervoorzitter Dolman naoorlogs icoon

Dolman (83) hanteerde vanaf 1979 tien jaar lang de hamer in de Kamer. Zijn zakelijke, maar niet kleurloze optreden heeft de jeugd van veel huidige Kamerleden gekleurd, zei Rutte. Dolman hield wel van ‘een gebbetje’ en stelde eens Kamervragen aan een minister uit naam van de Tegenpartij van Van Kooten en De Bie-typetjes Jacobse en Van Es. Maar Dolman hield de teugels in de Kamer strak, hoe ‘zoet’ die ook was. Er moesten nu eenmaal wel ‘een paar pappenheimers in de gaten worden gehouden’, zo citeerde de huidige voorzitter Khadija Arib haar voorganger. Arib memoreerde dat dagblad Trouw Dolman nog maar een paar jaar geleden had uitgeroepen tot de beste voorzitter die de Kamer na de Tweede Wereldoorlog heeft gehad. Dat kon Dolman zelf niet tegenspreken, zei hij onlangs nog.

Voorzitter

Dolman was van 1979 tot 1989 voorzitter van de Tweede Kamer. Hij stierf na een kort ziektebed, aldus de familie maandag in een verklaring. Hij werkte in de jaren 60 op het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Economische Zaken. In 1970 werd de in Empe (Gelderland) geboren PvdA’er Tweede Kamerlid. Negen jaar later volgde hij partijgenoot Anne Vondeling op als voorzitter van het parlement.