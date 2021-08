Rutte: klimaatrapport is zeer zorgelijk

VideoHet rapport van de IPCC maakt nog eens extra duidelijk dat we de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen sterk moeten verminderen, zegt staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) namens het kabinet. Ook demissionair premier Mark Rutte uit zijn zorgen: ,,Het is zeer zorgelijk, belangrijk om rekening mee te houden voor dit en volgend kabinet.”

Hij noemt het ‘extra belangrijk’ dat de klimaatdoelstellingen in zowel Nederland als daarbuiten gehaald worden. Daar zal zowel dit als het volgende kabinet zich voor moeten inzetten, aldus Rutte. Hij erkent dat er ‘een gat’ zit tussen de Nederlandse klimaatdoelen en de mate waarin die met het huidige beleid bereikt worden. Dit kabinet werkt aan extra maatregelen, en het zal volgens de VVD-leider ook bij de formatie een belangrijk thema zijn. Toch wilde hij nog niet zeggen of een eventueel kabinet-Rutte IV het groenste kabinet-Rutte ooit zal worden.

Yeşilgöz-Zegerius vindt dat andere landen scherpere klimaatdoelen moeten stellen. Volgens haar heeft de Europese Unie om die reden de klimaatdoelen bijgesteld en gaat het er nu om ‘dat ook andere landen hun ambitie verhogen’. Dat zal de Nederlandse inzet worden tijdens de klimaattop in Glasgow, later dit jaar. Ze doelt daarmee op landen die ‘nog geen of te weinig maatregelen nemen’, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Concrete landen wil het ministerie niet noemen.

Extra maatregelen

,,In eigen land doen we ons uiterste best om onze nationale klimaatdoelen ook te halen”, zegt de staatssecretaris in haar verklaring. Er wordt gewerkt aan extra maatregelen. Die worden volgens het ministerie uiterlijk dit najaar aan de Tweede Kamer gestuurd voor de behandeling van de Klimaatnota. In oktober waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving nog dat het doel om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 niet gehaald dreigde te worden. De EU wil naar 55 procent reductie in 2030.

Klimaatverandering is geen mening, maar een levensbedreigende realiteit, reageert ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers op Twitter. ‘Als mensen veroorzaken we opwarming, maar kunnen we onze troep ook weer opruimen. Als goede rentmeesters moeten we beter voor de schepping zorgen. Met schonere energie en minder vervuiling. Zonder taboes.’

‘Schokkend rapport’

Ook PvdA, D66 en GroenLinks vinden het tijd voor actie. In het rapport meldt het IPCC dat zeespiegelstijging door klimaatverandering onomkeerbaar is en dat de temperatuur op aarde de komende twee decennia mogelijk al 1,5 graad kan stijgen.

D66-Kamerlid Rob Jetten noemt het ‘een schokkend rapport dat ons eigenlijk vertelt wat we al wisten’. ,,Als we niets doen tegen klimaatverandering, komt er meer extreem weer en stijgt de zeespiegel verder. Het is hoog tijd voor drastische maatregelen, wereldwijd en in Nederland. Een noodzaak en een kans voor de economie.” Zo wil de partij dat dat Nederland een voortrekkersrol neemt in Europa om vervuiling te beprijzen. Zo pleit D66 ervoor om als eerste land ter wereld een CO2-heffing voor de industrie in te voeren.

Sigrid Kaag (D66, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zegt: ,,Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen. Het is nu of nooit.” Ze herhaalt de woorden van het klimaatpanel, dat de situatie bestempeld als ‘code rood’. Geert Wilders reageert op de tweet van Kaag door nagenoeg dezelfde tekst over ‘code rood’ te gebruiken, maar die te betrekken op de islam. Hij heeft niet op het klimaatrapport gereageerd.

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen stelt dat bedrijven gedwongen moeten worden hun uitstoot verder terug te dringen en dat gestopt moet worden met ‘uitstellen en dralen’. Ook vindt hij dat de Europese Green Deal, waarin is vastgelegd hoe ver lidstaten hun CO2-uitstoot moeten terugbrengen, moet worden uitgevoerd. Verder wil hij de garantie dat lage en middeninkomens niet alleen voor de klimaatrekening opdraaien en dat zij worden geholpen met vergroening.

,,De noodklok van de wereldwijde wetenschap klinkt luid en duidelijk”, aldus Thijssen. ,,Iedereen die nu nog het verband tussen het recente extreme weer - in onder andere Limburg, Duitsland en Canada - en klimaatverandering relativeert, steekt zijn kop in het zand.”

Steeds urgenter

Ook GroenLinks wijst naar de recente gebeurtenissen. ‘Overstromingen, bosbranden en hittegolven, de afgelopen weken zagen we duidelijk: de klimaatcrisis laat niet op zich wachten’, schrijft de partij op social media. Limburg en Duitsland kampten met extreme regenval en overstromingen en in Canada bereikten temperaturen recordhoogtes. Momenteel zijn er grote bosbranden in het Middellandse Zeegebied. ,,Al zo lang ik leef zegt de wetenschap: de aarde warmt op. Ieder rapport steeds urgenter. Regeringen blijven vasthouden dat de aanpak van de klimaatcrisis geen haast heeft”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren komt met vergelijkbare kritiek. ,,Nu ervaart wereld de gevolgen van klimaatverandering. Hittegolven, droogte, bosbranden, hevige regenval, overstromingen.” Het wordt alleen maar erger, voorspelt zij. ,,Voorkom dat, kabinet. Doe eindelijk je werk.”

Het IPCC vat om de paar jaar samen hoe experts uit tientallen landen kijken naar klimaatverandering. In november wordt weer een internationale klimaattop gehouden, in Glasgow. Die wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de klimaatconferentie van Parijs in 2015. Toen spraken landen uit zich in te spannen om de gemiddelde opwarming van de aarde te beperken, bij voorkeur tot 1,5 graad en maximaal 2 graden.