Rutte kondigt landelijke herdenkingsdag corona aan

,,Het zal een dag zijn waarin we gezamenlijk terugkijken”, aldus Rutte. ,,Een dag waarop we meeleven met betrokkenen. Vooral hen die te maken hebben gehad met verlies. Waarin we gezamenlijk terugkijken en ook hoopvol vooruitblikken. Eigenlijk is daar geen tijd voor geweest en die is er eigenlijk nog steeds niet, maar dat moet er wel komen.”

Terugblik

De premier zei dat het ‘voor iedereen’ een enorm moeilijke tijd is geweest. ,,Niemand had kunnen bevroeden dat dit zo allesbepalend zou zijn voor dit jaar”, zei Rutte die terugblikte op het politieke seizoen, nu ook het kabinet met reces gaat. ,,Voor u, voor mij, voor alle Nederlanders. Een crisis van ongekende omvang die zorgde voor surreële beelden van lege pleinen en volle ziekenhuizen. Een crisis die ons dwong tot ongewone maatregelen voor het dagelijks leven.”

Mensen ‘zijn dierbaren verloren', of hun ‘baan kwijt’ en we hebben maanden thuis gezeten, zei Rutte. ,,Iedereen heeft de ellende ervaren en dat willen we erkennen. Er was geen stil te staan bij het verdriet, maar die ruimte moet er wel komen.”

Hoe de landelijke dag er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. ,,Dat werken we nog uit.” Het gaat er wel per regio ‘verschillend uitzien'.