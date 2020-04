Rutte: Let op, er wordt dit weekend bekeurd

Mensen die dit Paasweekeinde toch afgesloten wegen nemen, of in natuurgebieden of parken te weinig afstand houden van elkaar, krijgen een bekeuring.

Daarvoor heeft premier Mark Rutte gewaarschuwd tijdens zijn wekelijks persconferentie na de ministerraad.

Veiligheidsregio’s kunnen wegen afsluiten, net als parken of natuurgebieden. Wie zich niet aan de aanwijzingen houdt kan een bekeuring krijgen tot wel 400 euro. De politie deelde de afgelopen anderhalve week al 1400 bekeuringen uit.



Rutte: ,,Let op: we handhaven echt. Wie denkt: ik kan een gebiedsverbod negeren, of een wegafzetting, echt, je wordt bekeurd.”

Volhouden

De premier deed een beroep op alle Nederlanders. ,,De komende weken is de boodschap: houd echt vol. We zijn erg nog lang niet. De signalen vanuit het ziekenhuis dat het iets beter gaat, zijn echt nog voorzichtig. De druk op de ic’s is echt nog gigantisch.”