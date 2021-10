Rutte maakt koningschap kwetsbaar: ‘Zeg dan gewoon dat hij een inkomen heeft van 6 miljoen’

Vrouwen over grensover­schrij­dend gedrag Amsterdam­se oud-wethouder: ‘Ik voelde me in de val gelokt’

2 oktober Het grensoverschrijdende gedrag van de gevallen Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) is niet van de laatste jaren, blijkt uit onderzoek van Het Parool. Vrouwen vertellen. ‘Hij vroeg me of ik dat sexy vond, mannen in uniform.’