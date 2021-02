Rutte: Niet met PVV in nieuw kabinet

Een reden waarom hij niet met de PVV in zee wil, gaf Rutte niet. Hij antwoordde alleen ,,nee, ook nog steeds niet’’, op de vraag of hij nog altijd geen samenwerking met de PVV wil.

Ook bij de vorige verkiezingen in 2017 was de PVV van Geert Wilders voor Rutte geen optie als mogelijke coalitiepartner. Dat was toen onder meer naar aanleiding van Wilders ‘minder-minder-uitspraak’ over Marokkanen.

Woensdagavond zei Rutte in het tv-programma Op1 al dat hij geen kabinet wil vormen met Forum voor Democratie. De premier reageerde op de nieuwe controverse bij Forum, nadat er racistische en homofobe Whatsappjes waren opgedoken van Thierry Baudet. ,,Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes... Die passen wel in het beeld dat we al langer van hem zien, maar nu is het landelijk wel onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten’’, aldus Rutte.