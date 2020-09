Rutte: Nieuwe maatregelen op komst voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

video Oppositie bikkelhard over coronabe­leid, Rutte betreurt onrust binnen zorg

23 september Het kabinet is de grip op het coronavirus ‘volledig kwijt’, de aanpak is verzand in ‘chaos’ en er worden ‘smerige spelletjes’ gespeeld met de gezondheid van zorgmedewerkers. De oppositie liet vanavond - op de grens van een tweede coronagolf - geen spaan heel van het beleid van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en premier Mark Rutte.