Rutte ontwijkt vraag over aftreden na rapport toeslagen: ‘Eerst zorgen dat we ouders helpen’

VideoPremier Mark Rutte zegt dat een eventueel aftreden van bewindspersonen of het gehele kabinet vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire ‘nu niet aan de orde’ is. ,,Het belangrijkste is dat ouders nu zo snel mogelijk worden geholpen.”

Rutte noemde tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad het gisteren verschenen rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag ‘indrukwekkend’ en ‘fair’. ,,Onschuldige mensen zijn in de knel gekomen. Daar kunnen we ons alleen maar voor schamen.” Hij benadrukte wel dat hij pas in mei 2019 in de gaten kreeg dat het toeslagenbeleid zo hard uitpakte dat ouders bij een klein foutje alles terug moesten betalen. ,,Ik had kunnen ingrijpen als ik ervan wist. Ik wist het voor 2019 niet.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. © ANP/Lex van Lieshout

Er wordt op het Binnenhof volop gespeculeerd over de vraag welke politieke consequenties het rapport zou moeten hebben. Een van de scenario’s is dat Rutte namens het gehele kabinet het ontslag aanbiedt bij de koning, vlak voor de verkiezingen. Zo zou politieke verantwoordelijkheid worden genomen, zonder dat het grote bestuurlijke gevolgen heeft. Het kabinet-Kok II deed dat bij het verschijnen van een hard rapport over Srebrenica in 2002.

Catshuis

Rutte zei dat scenario ‘in de media’ te hebben gelezen. ,,Aan verdere politieke vragen zijn we nog niet toe.” Volgens de premier moet dat ‘eerst allemaal gewogen’ worden. Daar maakt het kabinet dinsdag een begin mee, als betrokken bewindslieden samenkomen op het Catshuis om het over de kwestie te hebben. Tegemoetkoming van de ouders staat volgens hem voorop.

De Tweede Kamer is verbolgen over het feit dat vrijwel alle getroffen ouders, die als fraudeur werden gestempeld en vaak grote bedragen moesten terugbetalen, nog altijd niet zijn gecompenseerd. Rutte wilde er nog niet op vooruitlopen of de compensatieregeling wordt aangepast. ,,Dat gaan we stap voor stap grondig bekijken.” Volgens Rutte is de goede afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire ‘een erekwestie’. ,,We moeten aan het werk: hoe zorgen we dat in toekomst niet meer kan gebeuren?”

