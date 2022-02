Rutte oogst hoon en ijzige stilte aan Binnenhof na oproep tot verbroedering

Interview Rutte doet oproep tot verbroede­ring: ‘Laten we als land weer naast elkaar gaan staan’

Nu het ‘oude normaal’ lijkt terug te keren, roept VVD-leider Mark Rutte op tot verbroedering in de maatschappij. Discussies over corona worden te fel gevoerd, zegt hij. ,,Laten we weer naast elkaar gaan staan”, aldus Rutte in een interview met deze site.

7:43