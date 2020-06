Rutte: Ook Nederland heeft een racismeprobleem

In Amsterdam kwamen op tweede pinksterdag duizenden demonstranten bijeen om aandacht te vragen voor discriminatie, naar aanleiding van de dood van George Floyd. Vanmiddag gebeurde dat ook in Rotterdam, waar het eveneens vrijwel onmogelijk bleek om de coronamaatregelen te handhaven. De demonstratie werd daar vroegtijdig beëindigd door de lokale driehoek (burgemeester, hoofdofficier en korpschef), omdat het veel te druk was.

Systemisch racisme

Rutte zei dat ook Nederland met systemisch racisme kampt. ,,Het is niet alleen in de VS dat er mensen leven die het gevoel hebben dat zij niet volledig meetellen in de samenleving.’’

Hij zei dat wel te bestrijden, maar dat er geen ‘wet is die dit even regelt’. ,,Iedereen die hier verblijft moet evenveel kansen krijgen om te worden wie hij of zij wil worden. Ik schrik van de beelden, maar ga die niet becommentariëren. Dat geldt denk ik voor iedereen in Nederland die de beelden heeft gezien, of je nou blank of zwart bent, christen of moslim, iedereen. En je hebt het recht te demonstreren, maar de 1,5 meter is niet onderhandelbaar.’’