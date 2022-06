Rutte over ‘onvermijdelijk’ besluit stikstof: ‘De sector gaat er anders uitzien’

Dat heeft premier Mark Rutte zojuist gezegd tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. ,,Ik kan niet ontkennen dat er boeren zijn die zullen moeten stoppen", zei Rutte. ,,Dat is ook verschrikkelijk. Maar we moeten een hele grote stap zetten. Iedereen realiseert zich dat dit te maken heeft met trotse bedrijven die niet door kunnen gaan. Of heel erg moeten veranderen. Zeker in de veeteelt is het heel heftig. Het heeft enorme gevolgen. Zeker als er bedrijfsopvolgers zijn. Dat heeft enorme gevolgen.”

Het kabinet heeft vandaag wereldkundig gemaakt in welke mate de stikstofuitstoot per provincie en gebied moet worden gereduceerd. In veel delen van ons land moet de uitstoot met 70 worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlak bij kwetsbare natuur. Dat betekent dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf, staat in de stikstofplannen die het kabinet vandaag naar buiten heeft gebracht.

Rutte benadrukte wel dat er miljarden wordt uitgetrokken om de landbouwsector te steunen. ,,Het gaat er anders uitzien. Het ingrijpen is fors, gaat echt veel betekenen. Maar we moeten een sterke agrarische sector houden. Ook nu weer ook met het oog op de oorlog in Oekraïne zie je dat landen naar ons kijken voor innovatie, naar onze kennis en ervaring,. We zijn groot landbouwexporteur. Dat is geen doel op zich, maar er moet een toekomst zijn.”

Tegelijk ‘dwingen’ de stikstofregels tot ingrijpen, zei Rutte wel. ,,Nederland zit op slot, waardoor wegenbouw en huizenbouw niet kunnen doorgaan.” In 2019 schoot de rechter de stikstof-aanpak van het kabinet af. ,,We dachten dat het zo kon, maar de rechter dacht daar anders over.”

Rutte erkent dat er protesten te verwachten zijn, maar vreest dat de politiek weinig te bieden heeft. ,,Ik denk dat we weinig anders kunnen doen. Er is heel weinig ruimte.”