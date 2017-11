Rutte 'overtuigd' van noodzaak afschaffing dividendbelasting

Dat heeft Rutte gezegd tijdens zijn wekelijks persconferentie. Hij moet volgende week de Tweede Kamer opnieuw uitleg geven over het besluit om de dividendbelasting af te schaffen.



Directe aanleiding voor nieuwe kritiek op die maatregel is het bericht dat een aantal multinationals de formerende partijen onder druk heeft gezet om die omstreden maatregel in het regeerakkoord op te nemen. Bedrijven als Shell en Unilever zouden overwegen om hun hoofdkantoor uit Nederland terug te trekken. Afschaffing van de dividendbelasting, wat gunstig is voor aandeelhouders, zou dat kunnen voorkomen. GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt in reactie daarop dat het kabinet ‘chantabel’ is gebleken voor grote bedrijven.