Rutte: Politiek kan problemen niet wegtoveren

Reactie Weski Taghi en Mohammed B. schrijven elkaar brieven: ‘We moeten niet naïef zijn’

In de politiek heerst groot ongemak over de correspondentie die meervoudig moordverdachte Ridouan Taghi en moordenaar Mohammed B. voeren vanuit hun cel. De VVD wil dat de briefwisseling van het duo stopt, volgens minister Weerwind is dat mogelijk.

17 september