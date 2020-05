Rutte roept op tot solidariteit met reisbranche: ‘Voorlopig door met vouchers’

,,We moeten allemaal een beetje solidair zijn met elkaar", zegt de premier. ,,Als je het geld echt nodig hebt, is het wat anders. Maar het feit dat je op vakantie kon gaan, betekent blijkbaar dat die ruimte er was." Hij benadrukt dat het kabinet Nederlanders ook heeft opgeroepen de muziekleraar en de sportschool te blijven doorbetalen tijdens de 'intelligente lockdown'.



De reisbranche ligt bijna volledig plat door de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet werkt al aan een steunpakket voor KLM en meer bedrijven in de reisbranche dreigen in de problemen te komen. "We zitten in een hele moeilijke situatie", zegt Rutte daarover.



Hij begrijpt dat het voor mensen met een kleine beurs ‘verschrikkelijk zwaar’ kan zijn, zeker als zij hun inkomen hebben zien wegvallen door de coronacrisis. Maar ‘gegeven alle belangen is verbieden niet het beste’, vindt de premier. Het kabinet hoopt ook zo snel mogelijk met een advies te komen over de zomervakantie, aldus de premier. Gesprekken daarover lopen nog in Brussel.