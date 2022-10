Rutte spreekt van nieuw dieptepunt Forum voor Democratie na 'riooljournalistiek’-video

Naast bewindslieden hebben ook diverse Kamerleden er geen goed woord voor over. ‘Het is een trieste week met dieptepunt na dieptepunt. Nu moet de journalistiek het ontgelden’, twittert GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver.



In de eerste aflevering valt Van Meijeren politiek verslaggever Merel Ek aan op haar gebruik van het woord liquidatie. Ek gaf in een eerdere vraag aan het FvD-Kamerlid een uitleg aan de term die niet bleek te kloppen. In een reactie op Twitter en in het gesprek met Van Meijeren geeft ze dat toe. Ze voegt eraan toe dat het punt dat ze wilde maken blijft staan: ,,Woorden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd.”



De SBS-verslaggever noemt de manier waarop Van Meijeren haar heeft benaderd ‘niet oké’. Het Kamerlid kwam samen met iemand die aan het filmen was naar haar werkruimte in de Tweede Kamer. Eerst wilde ze zo niet in gesprek gaan. Nadat Van Meijeren zei: ,,We hebben de camera weg” gaan ze alsnog in gesprek, terwijl de camera het geluid heimelijk opneemt. ,,Ik ben altijd bereid erover in gesprek te gaan, maar de manier waarop dit nu wordt gedaan, gaat te ver”, voegt Ek eraan toe in haar reactie op Twitter.