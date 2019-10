Rutte verwacht geen hardere opstelling EU richting Turkije

‘Vier Prinsjes­dag tijdens verbouwing Binnenhof in het land’

9:13 In de jaren dat het Binnenhof op de schop gaat, moet Prinsjesdag niet in Den Haag maar in een telkens wisselende stad in Nederland worden gevierd. Daarmee wil regeringspartij ChristenUnie democratie letterlijk dichter bij de mensen in het land brengen.