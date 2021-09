Rutte vindt ‘van alles’ van kritiek Kaag, maar wil energie richten op totstandkoming kabinet

Vijf keer is scheeps­recht: Wopke Hoekstra eindelijk getrouwd met zijn Liselot

4 september Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, is eindelijk in het huwelijksbootje gestapt. Na vier keer uitstel, onder meer vanwege corona, is hij vandaag alsnog getrouwd met Liselot Hoornweg, de vrouw met wie hij al jaren verloofd was.