Rutte voelt weinig voor 'postcodeplan' Dijkhoff

Het voorstel voor hogere straffen was onderdeel van een breder voorstel van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff om de ‘mislukte integratie’ in achterstandswijken aan te pakken. Hij wil bijvoorbeeld ook dat kinderen in die buurten verplicht naar de opvang gaan, zodat zij niet met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Daarnaast wil Dijkhoff dat er verplichte lessen komen over 'democratische waarden en tradities’. Wie niet meewerkt, kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering.

Getto-vorming

Dijkhoff heeft zijn voorstel gebaseerd op een aanpak in Denemarken, waar een brede coalitie in het parlement gettovorming wil bestrijden.

In Denemarken geldt een aantal criteria om wijken te selecteren. Daar geldt het voor buurten waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau en inkomen laag zijn.

Rutte wil wél aspecten van die aanpak bekijken 'zolang dat rechtsstatelijk kan'. Hij zegde daarbij toe 'studie te doen' naar de situatie in Denemarken. ,,Maar ik wil ook kijken naar andere landen, zoals Duitsland. We hebben volgens mij hetzelfde doel voor ogen, maar we moeten kijken welke route we willen bewandelen.''

Kritiek

Coalitiepartners D66 en CDA voelen weinig voor het plan van Dijkhoff. Zij reageerden woensdag soms buitengewoon fel. Volgens de partijen kan het volgens de grondwet niet dat mensen voor hetzelfde vergrijp verschillend worden gestraft. Bovendien kreeg de VVD felle kritiek omdat het de verbetering van integratie juist zou hebben tegengewerkt door te korten op armoedebestrijding.

Rutte laat merken dat hij inderdaad zorgen heeft dat de aanpak in Denemarken zou kunnen botsen met de grondwet, waarin wordt toegezien op gelijke behandeling. ,,Maar het kan nooit kwaad om te leren van landen die soortgelijke problemen hebben. Verder voeren we het kabinetsbeleid uit. We hebben geen concrete plannen voor gebiedsgebonden aanpak.''

Lodewijk Asscher (PvdA) sprak van een nederlaag voor Dijkhoff. ,,Wat een afgang. De ondraaglijke lichtheid van een proefballon van Dijkhoff.'' En tegen de premier: ,,Kom nou niet met verheffen, want dan moet je iets doen. Kom met extra geld voor politieagenten, voor leraren, enzovoorts.''