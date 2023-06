Rutte wacht zware verwijten in debat over aardgaswinning Groningen

Premier Mark Rutte zal alles uit de kast moeten halen om het vertrouwen van de Tweede Kamer te behouden tijdens het debat over de bevingsschade in Groningen. Zowel oppositie- als regeringspartijen zijn kritisch over zijn rol.

Zeker bij een groot deel van de oppositie wordt het lastig om het vertrouwen te behouden, blijkt uit een rondgang bij de partijen. Dinsdag en woensdag debatteert de Kamer met premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgasbeving Groningen.

Dat rapport schetste een lelijk beeld over een overheid die de problemen te lang negeerde. De veiligheid van Groningers was lang niet eens punt van discussie in Den Haag. Toezichthouders hadden amper kennis over de gevaren van de gaswinning. En toen in 2013 het eerste alarmerende rapport verscheen over een relatie tussen de gaswinning en de bevingen, ging dat jaar de gaswinning eerst nog omhoog. Rutte werd verweten dat hij de ernst ‘zwaar heeft onderschat’. Hij had volgens de enquêtecommissie veel eerder moeten ingrijpen.

Verschil niet gemaakt

Coalitiegenoot D66 vindt ook dat Rutte het verschil niet heeft kunnen maken. In het debat zal Kamerlid Faissal Boulakjar hem voorhouden dat het staatssecretaris Hans Vijlbrief (een partijgenoot van Boulakjar) sinds zijn aantreden wél is gelukt om het vertrouwen van Groningers weer iets te herstellen.

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden wijst er op dat ook de Tweede Kamer zelf niet genoeg heeft gedaan al die jaren. ,,Ook wij hebben in meerderheid te laat het gelijk van de Groningers gezien.’’ Hij wil dat het kabinet nu vooral investeert in de regio.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt het slecht voor het vertrouwen in de politiek als Rutte zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Of er een motie van wantrouwen komt, noemt ze ‘een worsteling’. ,,Met het wegsturen van Rutte zijn de problemen in Groningen niet opgelost’’, zegt ze. ,,Maar tegelijkertijd staat hij ook een oplossing in de weg. De overheid kan gaan crises meer oplossen, dat zie je ook bij de toeslagenaffaire.’’

Besodemieterd

Oppositiepartij PvdA neemt het hoog op dat de Tweede Kamer in 2013, toen de PvdA zelf in het kabinet zat, en de jaren daarna verkeerd is geïnformeerd over de gaswinning in Groningen. Kamerlid Henk Nijboer: ,,Het kabinet zei dat de gaswinning niet verder omlaag kon, omdat de leveringszekerheid dan in gevaar kwam. Dat bleek achteraf niet waar. Ik voel me besodemieterd.’’

Het kabinet wil de problemen in Groningen oplossen, door onder andere schades tot 40.000 euro niet meer apart te laten beoordelen, maar automatisch te vergoeden. Zowel D66 als PvdA wil dat veranderen. Volgens D66 moet het bedrag omhoog. PvdA vreest dat het plan tot problemen leidt. Nijboer: ,,In het verleden werden veel schades nog afgewezen. Je kunt het niet maken die mensen niet alsnog te vergoeden. Daardoor worden procedures nog langer en moeten mensen met de grootste schades nóg langer wachten op hulp.’’

GroenLinks-leider Jesse Klaver neemt het Rutte kwalijk dat hij in zijn verhoor bij de enquêtecommissie zei pas in 2018 doordrongen te zijn van het feit dat het verhogen van de gaswinning in 2013 op zoveel woede stuitte. Dat terwijl daar in Groningen al vijf jaar fel tegen werd geprotesteerd. ,,Het wordt een pittig debat.’’

Bij het debat zitten veel Groningers op de publieke tribune. De Groninger Bodem Beweging biedt belangstellenden gratis busvervoer naar Den Haag om ‘de druk op te voeren en de parlementariërs duidelijk te maken dat het nu echt tijd is voor verandering’.

