Rutte: ‘Wie vasthoudt aan Zwarte Piet is geen racist’

Rutte zei gisteren in debat met de Tweede Kamer dat hij van gedachten is veranderd, nadat hij in 2013 nog verklaarde dat ‘Zwarte Piet nou eenmaal zwart is’. Rutte kwam tot inkeer doordat hij mensen ontmoette ‘met een donkere huidskleur, met kinderen, die zeiden: ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat Piet zwart is’, zei hij gisteren in de Tweede Kamer. ,,Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest.”