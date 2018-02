Rutte wil met Europa-rede meer steun krijgen

Rutte geeft in brief naar Kamer weinig prijs over zijn Europa-speech

19:21 Premier Mark Rutte, bekend om zijn uitspraak ‘visie is als een olifant die het uitzicht belemmert’, komt volgende week met een visie. Een visie over Europa, om precies te zijn. Op vrijdagmiddag 2 maart houdt Rutte aan de beroemde Unter den Linden in Berlijn de Europa-lezing bij de onafhankelijke Duitse denktank Bertelsmann Stiftung.