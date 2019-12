Rutte wil zijn reiskostenvergoeding niet terugbetalen

,,Eerlijk gezegd heb ik daar toen niet zo over nagedacht, iedereen kreeg die vergoeding’’, aldus Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Toch maakte hij voor zakelijk reizen vaak gebruik van een fractieauto. ,,Ik denk eerlijk gezegd dat als ik nu het besluit zou moeten nemen, ik geen gebruik zou maken van die reiskostenvergoeding.’’



Terugbetalen wil Rutte echter niet. ,,Die vergoeding is ooit in de jaren ‘90 ingevoerd omdat het systeem van declaraties niet werkte. Toen was iedereen het er over eens dat zulke forfaitaire vergoedingen beter waren. Dat stond ook los van de vraag of iemand gebruik kon maken van een fractieauto.” Rutte vindt het daarom ‘ingewikkeld’ om daarom alle ontvangen reiskosten terug te betalen. ,,Nu ben het ik met Dijkhoff eens, maar we praten hier over een situatie van 13 jaar geleden’’, benadrukt hij.



Hoeveel Rutte precies heet ontvangen weet hij niet, maar hij denkt ‘rond de 20.000 euro’. Op dit moment is de reiskostenvergoeding 4900 euro per jaar.



Wel weigerde Rutte gebruik te maken van een wachtgeldregeling, terwijl hij daar recht op had als oud-staatssecretaris.