Rutte zag dat de bal het ravijn in was gerold, maar consequenties blijven uit

‘Maak versprei­den gemanipu­leer­de naaktbeel­den strafbaar’

25 november Gemanipuleerde naaktfoto’s en filmpjes verspreiden zonder toestemming van degene die in beeld is moet ‘zo snel mogelijk’ strafbaar worden. Met dat voorstel komen CDA en GroenLinks vandaag bij het debat over de justitiebegroting. Volgens de partijen is er nu nog geen juridische mogelijkheid om verspreiders van dergelijke nepfilmpjes, die vaak echte schade berokkenen aan de slachtoffers, aan te pakken.