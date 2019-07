Rutte zou Máxima gewoon weer naar Saoedische kroonprins sturen

De koningin sprak toen met de kroonprins in haar rol als ‘speciale pleitbezorger’ van de hoogste VN-baas voor microkrediet. De moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, waarvoor Mohammed bin Salman opdracht zou hebben gegeven, werd níet besproken. Dat leidde tot woede in de Tweede Kamer, waar een meerderheid een motie aannam waarin het kabinet - dat politiek verantwoordelijk is voor Máxima - een tik op de vingers krijgt.

G20-top in Saoedi-Arabië

,,Ik hoef het niet altijd eens te zijn met een parlementaire meerderheid’’, zegt Rutte over de motie, die hij nog ‘gaat bestuderen’. ,,De ophef in het parlement heeft mij totaal niet op andere gedachten gebracht.’’ De premier vindt het niet de taak van Máxima om over de moord te beginnen. ,,De afspraak is dat zij dat niet doet. Dat is de taak van Nederland, als land. Nederland heeft grote bezorgdheid uitgesproken over de dood van Khashoggi.’’