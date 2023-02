Ruzie bijgelegd: kabinet tegen nieuw Europees fonds om bedrijven te helpen

De plannen zijn een antwoord op de zogeheten Inflation Reduction Act van de Amerikaanse president Biden. Die heeft miljarden dollars aan subsidie uitgetrokken voor bedrijven die bij hun productie minder CO2 uitstoten door over te stappen om andere energiebronnen. Sindsdien is de angst dat veel bedrijven een deel van hun activiteiten naar de Verenigde Staten verplaatsen. Donderdag en vrijdag vergaderen de Europese regeringsleiders over de plannen.

‘Zak er maar in’

In Nederland waren de regeringspartijen het een tijd oneens over wat het antwoord op de Amerikaanse aanpak moest zijn. Een aantal Europese landen, waaronder Frankrijk, pleit voor een nieuw Europees bedrijvenfonds als tegenhanger. Regeringspartijen VVD en D66 zaten niet op één lijn. D66 voelde er veel voor, de VVD niet. Voor zo'n fonds zouden landen extra geld moeten storten naar Brussel. Het leidde onlangs tot hoog oplopende ruzie tussen premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag (Financiën), waarbij de eerste zou hebben geroepen ‘zak er maar in’.

Het kabinet heeft inmiddels de rijen gesloten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Micky Adriaansens dat het kabinet ‘niet overtuigd is’ van de noodzaak van zo'n nieuw fonds. Wel vind het kabinet dat bedrijven meer gesteund moeten worden, maar dat kan ook met de miljarden die nog in allerlei andere Europese fondsen zit. Ook trekt Nederland zelf geld uit om bedrijven te helpen over te stappen op meer duurzame energiebronnen.