Ruzie in kabinet over Nederlandse topfunctie Wereldbank

De twee ministers vinden het bovendien gecompliceerd dat Zijlstra weer actief wordt op het gebied van Buitenlandse Zaken. Een derde argument dat zij aanvoeren is dat Zijlstra, die door zijn aftreden niet meer boven iedere twijfel is verheven, moet meebeslissen over de integriteit van andere landen.

Solliciteren

Koenders wordt in kabinetskringen gezien als een veel beter gekwalificeerde kandidaat dan Zijlstra. Daarom is hij ook benaderd om te solliciteren, zo melden ambtelijke bronnen. Koenders was niet alleen veel langer minister van Buitenlandse Zaken dan Zijlstra, die het vijf maanden deed. De sociaal-democraat was ook minster van Ontwikkelingssamenwerking in het vierde kabinet-Balkenende. Koenders bekleedde bovendien hoge ambtelijke functies bij de Verenigde Naties in Ivoorkust en Mali. De PvdA’er heeft meer ballen in de lucht: hij zou ook in de race zijn voor een andere functie.