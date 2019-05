Ruzie in VVD-senaatsfractie om optreden Jorritsma

De senaatsfractie roept vandaag haar eigen voorzitter Jorritsma op het matje op een geheime locatie. ,,Ze heeft zich te verantwoorden voor haar eigenzinnige stijl’’, zegt een Eerste Kamerlid. ,,Zo ga je niet met elkaar om’’, zegt een andere senator. ,,Dit is puur paniekvoetbal: iemand eruit gooien en dan zelf op vakantie gaan’’, analyseert een derde senator.



Een meerderheid van de VVD-senaatsfractie is verbijsterd door de manier waarop er met een collega is omgegaan. Aanvankelijk wilde het fractiebestuur pas op 14 mei vergaderen, maar daar is een stokje voor gestoken. De dertienkoppige fractie komt daarom terug van het mei-reces voor een ingelast overleg, om de ergernissen over Jorritsma van zich af te praten.

Quote Dit is puur paniekvoet­bal: iemand eruit gooien en dan zelf op vakantie gaan Anonieme senator

Meerdere senatoren vinden het fout dat de partijvoorzitter en de senaatsfractievoorzitter in een onderonsje hebben besloten dat een Eerste Kamerlid moet ophoepelen. ,,Straks stemt er iemand tegen de zin van de partijvoorzitter ergens tegen en kan hij er óók worden uitgezet’’, klaagt een liberale senator.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat Jorritsma wordt afgezet, al was het maar omdat acht van de dertien senatoren niet terugkeren in de nieuwe senaatsfractie. Op 4 juni neemt de huidige Eerste Kamer afscheid. ,,In de nieuwe fractie zitten straks alleen nog maar discipelen’’, smaalt een vertrekker. Geen van de senatoren wil met naam worden geciteerd.

Volledig scherm Voormalig VVD-senator Anne-Wil Duthler © ANP

Op vrijdag 26 april besloot Jorritsma met partijvoorzitter Christiane van de Wal dat Duthler uit de fractie moest. Zij was in opspraak geraakt omdat door publicaties van onderzoeksjournalisten van Follow the Money en Quote haar integriteit in het geding kwam.

Duthler kwam onder vuur te liggen omdat ze voor een wet stemde, waarbij het adviesbureau van haar en haar man had meegewerkt bij de totstandkoming ervan. Later schreef het blad dat de bedrijven van Duthler en haar echtgenoot niet of te laat betaalden. Als klap op de vuurpijl was er door schuldeisers voor zo’n negen ton beslag gelegd op de bedrijven.

Rectificatie