Ruziënde Dijkhoff en Eijk gaan toch weer praten

Reactie minister ING: Zak geld voor verkeer maakt achterstan­den niet goed

19 september De nieuwe zak geld die het kabinet volgend jaar in in verkeersprojecten steekt, is niet blijvend. Om de investeringen weer structureel op een goed niveau te krijgen, is volgens ING een extra miljardeninjectie nodig. Verkeersminister Van Nieuwenhuizen verwelkomt elke euro meer, zegt ze in een reactie.