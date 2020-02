Samenwerken met rechts-populisten ligt voor veel partijen te gevoelig

'Moskeeën in Rotterdam en Amsterdam in de greep van conserva­tie­ve Moslimbroe­ders’

15:42 De Rotterdamse moskee De Middenweg en de Amsterdamse Blauwe Moskee zijn in de greep van Moslimbroeders. Die boodschap had terreurdeskundige en onderzoeker Ronald Sandee maandag tijdens zijn verhoor in de mini-enquête van de Tweede Kamer naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen.